سقوط مُسيّرة للاحتلال شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سقوط طائرة مُسيّرة تابعة له شمال قطاع غزة المحاصر.

ولم يذكر جيش الاحتلال الأسباب التي أدت إلى سقوط المُسيّرة، مشيرا إلى أنه "يفحص" الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" من جراء سقوط المُسيّرة.

وتتكرر حوادث سقوط مُسيرات إسرائيلية وأبرزها حوادث سقوط المُسيرات من طراز "راكب السماء" (روخيف شمايم). وعادة ما يعلن الجيش الإسرائيلي أن حوادث السقوط المتكرر هذه ناتجة عن مشاكل فنية أو أعطال تقنية.

وتعمل المُسيرة "روخيف شمايم" على جمع معلومات استخباراتية عبر إرسال الصور التي تلتقطها للمناطق التي تتعقبها بشكل فوري لوحدة التحكم الخاصة، وكانت متحدثة عسكرية إسرائيلية قد قالت إن الطائرة "لا تخزن المعلومات التي تجمعها بداخلها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد برر تكرار حالات سقوط طائرات مسيرة من طراز "روخيف شمايم"، بأنها رخيصة وبسيطة ومعدة للتصوير والرصد والتجسس دون أي نوع من الدعم العسكري، وهي معدة كذلك للسقوط والتحطم، في مناسبات محددة، فور انتهاء المهمة المنوطة بها.