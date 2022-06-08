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برلين: قتيل وعدد من الجرحى في دهس لحشد من الأشخاص

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 12:21

برلين: قتيل وعدد من الجرحى في دهس لحشد من الأشخاص
طواقم طبية تقدم العلاجات للمصابين (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل شخص وأصيب 8 آخرين بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح اليوم، الأربعاء، في وسط برلين، على ما أفادت مصادر طبية.

وقال مارتن دامس، الناطق باسم شرطة برلين، إن الحادث وقع قرب جادة التسوق الشهيرة كورفيرستندام غربي العاصمة.

وأضاف أن سائق السيارة المشتبه اعتقل. ولم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة خطأ أم متعمدا.

(Gettyimages)

كما لم يتسن لدام أن يؤكد على الفور تقريرا لهيئة البث "ار بي بي" بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء الحادث.

ومما يذكر أن الحادث وقع قرب ساحة برايتشايد حيث شن متطرف هجوما بسيارة على سوق عيد ميلاد في 2016، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

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#برلين
#ألمانيا
#دهس

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