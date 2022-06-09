"غلاف غزة": إصابة رجل بأعيرة نارية أطلقت من القطاع

أصيب رجل، يعتقد أنه عامل أجنبي، في بلدة "ناتيف هعسراه" في منطقة "غلاف غزة اليوم، الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاشتباه هو أنه أصيب من جراء إطلاق أعيرة نارية من قطاع غزة.

وجاء في بيان للناطق العسكري الإسرائيلي، أنه "ورد تقرير حول سماع إطلاق نار في منطقة بلدة ناتيف هعسراه. كذلك ورد تقرير حول إطلاق أعيرة نارية قبل وقت قصير من شمال القطاع باتجاه ناتيف هعسراه".

وأضاف البيان أنه "أفاد سكان بإصابة إحدى البنايات. وأصيب عامل تايلاندي كان يعمل في دفيئة قريبة بجروح طفيفة بشظية. وقوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى المكان".

وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن المصاب هو عامل فلسطيني من الخليل.