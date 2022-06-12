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إصابة بالغة الخطورة لشاب طعنا في كفر قاسم

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 13:33

إصابة بالغة الخطورة لشاب طعنا في كفر قاسم
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا (37 عاما) من سكان مدينة كفر قاسم بشبهة طعن قريب له (19 عاما) وإصابته بجروح بالغة الخطورة.

ووفقا للشرطة فإن "شابا يبلغ من العمر 19 عاما وصل، وهو مصاب وينزف، إلى مركز للشرطة في كفر قاسم وادعى أن قريبه (37 عاما) طعنه، وعليه باشرت الشرطة التحقيق إلى جانب أعمال البحث عن المشتبه به، فيما نقل المصاب للعلاج في المستشفى بحالة خطيرة".

وأضافت أن "محققي الشرطة توجهوا إلى منزل الضحية أيضا وجمعوا النتائج والأدلة، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به وإحالته للتحقيق".

وأشارت إلى أنه "لاحقا، واستنادا على نتائج التحقيق، سيتم البت فيما إذا سيعرض المشتبه به على محكمة الصلح في بيتح تكفا للنظر في تمديد اعتقاله".

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#كفر قاسم
#العنف والجريمة
#طعن

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