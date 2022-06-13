كفركنا: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الإثنين، في بلدة كفركنا، بحسب ما أفادت تقارير محلية.

وأفادت المصادر بأن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة شخص (50 عاما) بجروح خطيرة، وآخر (35 عاما) بجروح متوسطة الخطورة.

وبحسب الطواقم الطبية فإن جريمة إطلاق النار وقعت في بلدة المشهد المجاورة، غير أن مصادر محلية لفتت إلى أن الجريمة وقعت في حي "ابني بيتك" في كفركنا.

وقالت الطواقم الطبية إنها نقلت مصابا (50 عاما) بحالة خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار، من المشهد إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي.

وأضافت أنها نقلت مصابا آخر (35 عاما) إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 35 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.