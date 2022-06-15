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الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 16:41

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة الناصرة بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بنوف هجليل، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:04، حول مصاب في نوف هجليل، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا في العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن لجم هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

بودكاست عرب 48

#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#الناصرة
#نوف هجليل

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