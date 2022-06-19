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إصابة خطيرة لعامل دهسته سيارة في حيفا

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 15:15

إصابة خطيرة لعامل دهسته سيارة في حيفا
مستشفى "رمبام" في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس من قبل سيارة خلال عمله بمدينة حيفا، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:28، عن عامل أصيب من قبل سيارة في مصنع بشارع 'يوليوس سيمون' بحيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للمصاب (47 عاما) بوضع خطير ويعاني إصابة في الحوض، ونقله إلى مستشفى 'رمبام' في المدينة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#عمال
#حوادث العمل
#حوادث الدهس

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