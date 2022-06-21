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استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 19:24

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت
الاحتلال يصاحبون المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات في الضفة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استشهد الشاب علي حسن حرب، اليوم الثلاثاء، من جراء تعرضه للطعن، من قبل مستوطن في سلفيت شمال غربي من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها المقتضب، أن الشاب حرب استشهد متأثرا بإصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في قرية اسكاكا شرق محافظة سلفيت.

ونفّذ المستوطنون 290 هجوما بالضفة على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع العام الجاري، تسببت 230 منها بوقوع أضرار بالممتلكات، و60 منها أوقعت إصابات بين الفلسطينيين، وفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصباح اليوم، الثلاثاء، أُصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الحي، خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي عدة محافظات في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيين اثنين، أُصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية في محافظة جنين.

وأضافت أن أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في الخاصرة، والآخر في القدم، ونُقلا للعلاج في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية، ونفّذ عملية اعتقال طاولت مواطنين اثنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عملية اعتقالات طاولت 19 مواطنا، في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال نُفّذت في محافظات جنين ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب).

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#سلفيت
#الضفة المحتلة
#علي حسن حرب
#اعتداء مستوطن

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