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القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا لعضوية التكتل

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 21:57

القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا لعضوية التكتل
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27، اليوم الخميس، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية" بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفه مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" إنها "لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

وكان قد ناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل، في خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد أربعة أشهر على بدء غزو هذا البلد من قبل الجيش الروسي الذي تحكم حصاره على ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في دونباس.

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#الاتحاد الأوروبي
#أوكرانيا
#الموافقة على ترشيح أوكرانيا لعضوية التكتل

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