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نقابة المعلمين تعلن تجميد الإضراب

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 18:35

نقابة المعلمين تعلن تجميد الإضراب
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت نقابة المعلمين في البلاد، بعد عصر اليوم الخميس، عن تجميد الإضراب والخطوات الاحتجاجية التي شرعت بها في الأسابيع الأخيرة.

وعللت النقابة قرارها قائلة إنه "على ضوء طلب وزيرة التربية، يفعات شاشا بيطون، قررت النقابة تجميد الإجراءات الاحتجاجية".

وكانت قد اجتمعت، السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّاه بن دافيد، اليوم الخميس، مع المسؤول عن شؤون الأجور في وزارة المالية، وتقرر تعيين جلسة استكمال يوم الأحد المقبل.

وقالت بن دافيد إنني "أرجو استمرار نقاشات مهنيّة مع المسؤول عن الأجور وأتوقّع من الجهات الحكومية المعنيّة أن يضعوا صوب أعينهم مصلحة جهاز التربية، وفي حال لم نتوصل لتفاهمات في الأيام القريبة، سنجدد الخطوات الاحتجاجية".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، إنني "أبارك انتهاء إضراب نقابة المعلمين، وسنستمر بكل قوة بإدارة المفاوضات".

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#نقابة المعلمين
#تجميد الإضراب

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