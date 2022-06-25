  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القدس: 5 إصابات إحداها خطيرة في شجار بحي الطور

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 19:31

القدس: 5 إصابات إحداها خطيرة في شجار بحي الطور
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في شجار نشب بحي الطور في القدس المحتلة، اليوم السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشجار تخلله إلقاء حجارة واشتباك بالعصي وإطلاق نار.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة والخطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما عانى المصابين الآخرين جروحا في القسم السفلي من جسديهما.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية واعتدت على المتجمهرين في المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الشجار.

بودكاست عرب 48

#شجار
#حي الطور
#القدس

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الخليل: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق
الخليل: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

2022-06-25

الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب جنين
الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب جنين

2022-06-25

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية شرقي بيت لحم ومستوطنون يهاجمون مزارعين
الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية شرقي بيت لحم ومستوطنون يهاجمون مزارعين

2022-06-25

الأكثر قراءة

استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا

استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا

2022-06-24
مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6

مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6

2022-06-24
انتخابات مقبلة... ماذا ستقول الأحزاب العربيّة لجماهيرها؟ 

انتخابات مقبلة... ماذا ستقول الأحزاب العربيّة لجماهيرها؟ 

2022-06-24
الأمم المتحدة: الشهيدة شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيليّة

الأمم المتحدة: الشهيدة شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيليّة

2022-06-24
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-06-24