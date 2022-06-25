القدس: 5 إصابات إحداها خطيرة في شجار بحي الطور

أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في شجار نشب بحي الطور في القدس المحتلة، اليوم السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشجار تخلله إلقاء حجارة واشتباك بالعصي وإطلاق نار.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة والخطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما عانى المصابين الآخرين جروحا في القسم السفلي من جسديهما.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية واعتدت على المتجمهرين في المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الشجار.