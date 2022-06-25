كابول: إصابة حرجة لطفلة في حادث دهس

أصيبت طفلة، تبلغ عاما واحدا من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس ببلدة كابول، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:37، حول طفلة فاقدة للوعي وتعاني من إصابة في كابول، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية إذ عانت جروحا حرجة في منطقة الرأس".

وذكر أحد المضمدين من المكان، أن "الطفلة كانت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، حيث عانت إصابة في منطقة الرأس، وعلى الفور قدمنا لها الإنعاش والعلاجات الأولية في محاولة لإنقاذ حياتها".

وأحيلت الطفلة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.