مصرع فتى غرقا في عكا

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاما، مصرعه، جرّاء تعرّضه للغرق في بحر مدينة عكا، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الفتى غرق في بحر شاطئ "أرغمان" في المدينة، وقد حاول طاقم طبيّ وصل إلى المكان، إجراء عمليات إنعاش للفتى، غبر أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُقرّ وفاته هناك.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى الشاطئ... إلى الفتى الذي انتُشِل من البحر فاقدًا للوعي، كان بلا نبض ولا تنفُّس وبدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش متقدّمة... وكان علينا إقرار وفاته"، بعد فشل محاولات الإنعاش.

وفي سياق متصل، لقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه، يوم السبت الماضي، إثر تعرضه للغرق في نهر الأردن خلال رحلة مدرسية. كما أعلن في يافا، يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، عن وفاة الطبيب مصطفى أبو قاعود (51 عاما) إثر تعرضه للغرق.

ومنذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية الواحد والعشرين من الشهر الجاري، لقي 12 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق، وأصيب شخص بصورة حرجة، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة.

وتبين من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، أن عدد حالات الغرق في البلاد تحت سن 18 عاما، ما بين 2017 ولغاية اليوم، بلغ 103 حالات بينها 32 عربيا منهم 14 شخصا من البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ولقي خمسة أطفال مصارعهم غرقا، بينهم ثلاثة أطفال عرب.

هذا ولقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه في الثامن عشر من الشهر الجاري، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه للغرق خلال رحلة مدرسية.