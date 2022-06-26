  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع فتى غرقا في عكا

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 21:11

مصرع فتى غرقا في عكا
أثناء محاولات إنعاش الفتى الغريق قبيل إقرار وفاته
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاما، مصرعه، جرّاء تعرّضه للغرق في بحر مدينة عكا، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الفتى غرق في بحر شاطئ "أرغمان" في المدينة، وقد حاول طاقم طبيّ وصل إلى المكان، إجراء عمليات إنعاش للفتى، غبر أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُقرّ وفاته هناك.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى الشاطئ... إلى الفتى الذي انتُشِل من البحر فاقدًا للوعي، كان بلا نبض ولا تنفُّس وبدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش متقدّمة... وكان علينا إقرار وفاته"، بعد فشل محاولات الإنعاش.

وفي سياق متصل، لقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه، يوم السبت الماضي، إثر تعرضه للغرق في نهر الأردن خلال رحلة مدرسية. كما أعلن في يافا، يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، عن وفاة الطبيب مصطفى أبو قاعود (51 عاما) إثر تعرضه للغرق.

ومنذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية الواحد والعشرين من الشهر الجاري، لقي 12 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق، وأصيب شخص بصورة حرجة، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة.

وتبين من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، أن عدد حالات الغرق في البلاد تحت سن 18 عاما، ما بين 2017 ولغاية اليوم، بلغ 103 حالات بينها 32 عربيا منهم 14 شخصا من البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ولقي خمسة أطفال مصارعهم غرقا، بينهم ثلاثة أطفال عرب.

هذا ولقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه في الثامن عشر من الشهر الجاري، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه للغرق خلال رحلة مدرسية.

بودكاست عرب 48

#عكا
#غرق فتى
#غرق شاب
#مصرع فتى غرقا
#بحر عكا
#شاطئ أرغمان
#أرجمان

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لخمسة أيام إضافية
عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لخمسة أيام إضافية

2022-06-26

إصابة فتيين إثر سقوطهما من سيارة في مرج ابن عامر
إصابة فتيين إثر سقوطهما من سيارة في مرج ابن عامر

2022-06-26

إصابة بالغة لأحد سكان اللد إثر سقوطه من علو
إصابة بالغة لأحد سكان اللد إثر سقوطه من علو

2022-06-26

الأكثر قراءة

قتيل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

قتيل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

2022-06-25
كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

2022-06-25
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-06-25
المغرب: مقتل 23 مهاجرا خلال محاولة الوصول إلى مليلية

المغرب: مقتل 23 مهاجرا خلال محاولة الوصول إلى مليلية

2022-06-25
برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح

برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح

2022-06-25