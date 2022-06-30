ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب الخليل

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، في جريمة إطلاق نار وقعت اليوم، الخميس، جنوب محافظة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات.

وعُلم أن الجريمة ارتكبت في بلدة سموع، جنوب الخليل، فيما كان الضحايا داخل مركبة خاصة. وأوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة.

وبحسب شهود عيان، فإن مجهولين أطلقوا النار تجاه المركبة ما أدى لمقتل اثنين على الفور، وتم نقلهما إضافة إلى أحد المصابين إلى أحد المستشفيات. وأعلنت الطواقم الطبية وفاة المصاب الثالث متأثرا بجراحه الحرجة.

ولم تحدد الشرطة الفلسطينية، في بيانها، عدد المصابين أو حالتهم الصحية.

وتشهد مدينة الخليل، منذ أشهر، اشتباكات متكررة بين مسلحين من عائلتي الجعبري والعويوي، على خلفية مشاكل عائلية، والتي تصاعدت عقب مقتل شاب من عائلة الجعبري في تموز/ يوليو 2021.

وبعد أيام من الاشتباكات المسلحة والحرق المتبادل للمصالح التجارية في شباط/ آذار الماضي، توصّل وسطاء إلى "تهدئة"، جرى اختراقها عدة مرات. وسرعان ما تجددت الاشتباكات وحرق المحلات التجارية، على خلفية المشاكل العائلية، بشكل عطّل الحياة في المدينة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على مدينة الخليل، فاتفاق الخليل (1997) بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبقى نحو 20 في المئة من مساحتها تحت السيطرة الإسرائيلية.