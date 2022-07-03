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كفر كنا: اعتقال 28 مشتبها بأعمال عنف إثر نزاع بين عائلتين

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 10:23

كفر كنا: اعتقال 28 مشتبها بأعمال عنف إثر نزاع بين عائلتين
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

داهمت قوات من الشرطة فجر اليوم، الأحد، بلدة كفر كنا واعتقلت 28 شخصا بشبهة ضلوعهم في أعمال عنف وإطلاق نار إثر نزاع بين عائلتين.

وحسب ما جاء في بيان الشرطة، فإن "حملة الاعتقالات جاءت في أعقاب عدة حوادث عنف شهدتها كفر كنا على خلفية نزاع بين عائلتين".

كما ادعت أنها ضبطت سلاحا من نوع "كارل غوستاف" وقنبلة وأمشاط ذخيرة ومخدرات وكميات كبيرة من الذخيرة؛ حسب ما ورد في بيان الشرطة.

وفي سياق منفصل، اعتقلت الشرطة 5 شبان من بلدتي البعنة ونحف في منطقة الشاغور، للاشتباه بضلوعهم في محاولة ارتكاب جريمة قتل، الليلة الماضية.

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#كفر كنا
#العنف والجريمة

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