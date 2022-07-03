قتلى بإطلاق نار داخل مركز تسوّق بالدنمارك: الشرطة لا تستبعد "عملا إرهابيا"

قُـِتل "العديد" من الأشخاص، خلال إطلاق نار، نُفِّذ الأحد، في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن، وتم توقيف شخص يُشتبه بأنّ له صلة بما جرى، بحسب ما أعلنت الشرطة الدنماركية.

وكتبت الشرطة عبر "تويتر" أنه "تم توقيف شخص على صلة بإطلاق النار. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هويته". وبعد ذلك بوقت وجيز، قال قائد شرطة كوبنهاغن، سورين توماسن في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة في وقت سابق هو "دنماركي" عمره 22 عاما.

("أ ب")

وبعدما أبلغ شهود عن إطلاق عيارات نارية، وصلت تعزيزات كبيرة للشرطة إلى محيط مركز التسوق المترامي.

وأظهرت مشاهد من المكان، مسعفين ينقلون جريحا، وأمهات يحملن أطفالهن ويحاولن تهدئتهم.

فيديو يوثّق فرار أشخاص من مكان إطلاق النار في كوبنهاغن بالدنمارك، والذي أسفر عن مقتل "العديد" من الأشخاص

للتفاصيل: https://t.co/JlxlQwxCrv pic.twitter.com/x2K4TVqwkL — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2022

وأوضحت رئيسة بلدية كوبنهاغن أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

وبعيد ذلك، ذكرت الشرطة عبر "تويتر": "نحن في المكان. أطلقت عيارات نارية وأصيب العديد من الأشخاص".

عناصر أمن وإنقاذ في المكان ("أ ب")

ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا واسعا، وقطعت الطرق المؤدية إلى مركز التسوق. كما تم إيقاف حركة المترو، وكانت مروحية تحلق في أجواء المنطقة.

ومنع شرطيون مدججون بالسلاح أشخاصا في محيط المكان من العودة إلى منازلهم.

("أ ب")

ويجاور موقع الهجوم قاعة "رويال أرينا" للحفلات الموسيقية، حيث كان مقررا إقامة حفلة للمغني البريطاني هاري ستايلز اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويعود آخر اعتداء في كوبنهاغن إلى 14 و15 شباط/ فبراير 2015، حين أسفرت سلسلة عمليات إطلاق نار عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى.