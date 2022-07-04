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إصابة خطيرة لعامل في كفار سابا

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 08:23

إصابة خطيرة لعامل في كفار سابا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (40 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة كفار سابا، وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أسفر حادث عمل عن إصابة خطيرة لعامل في شارع "يوحنان هسندلر" بكفار سابا، وقدّم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب في المكان ونقله، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "مئير".

وتبين أن إصابة العامل نتجت عن انقلاب رافعة شوكية في المصنع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#مصانع
#عمال
#ورش بناء
#كفار سابا

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