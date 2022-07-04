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هدم قاعة أفراح في قلنسوة

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 08:47

هدم قاعة أفراح في قلنسوة
من مكان الهدم في قلنسوة، فجر اليوم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم الإثنين، قاعة أفراح "تالين" في مدينة قلنسوة، لصاحبها هاني مرعي، بذريعة البناء دون ترخيص.

وطوّقت قوات كبيرة من الشرطة برفقة جرافات الهدم المنطقة شرقي شمال قلنسوة، وفرضت حصارا عليها، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المكان، ثم هدمت القاعة وسوّتها بالأرض.

وصرّح صاحب القاعة أن هذه المرة الثانية تهدم فيها السلطات القاعة، إذ سبق وأن هدمتها قبل عامين، بذات الذريعة البناء دون ترخيص ومقامة على أرض زراعية.

وفي سياق متصل، اقتحمت آليات وجرافات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، صباح يوم الإثنين الماضي، أم الفحم، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في حي عين النبي بالمدينة، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2010، صباح الإثنين الماضي.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وصعدّت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص في بلدات عربية عدة كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

بودكاست عرب 48

#قلنسوة
#هدم
#منازل
#قاعات أفراح

هدم قاعة أفراح في قلنسوة

هدم قاعة أفراح في قلنسوة

هدم قاعة أفراح في قلنسوة

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