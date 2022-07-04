30 قتيلا وجريحا جرّاء إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية في مدينة هايلاند بارك الأميركيّة

قُتِل 6 أشخاص على الأقل وأُصيب 24، خلال إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي الأميركية، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية، مساء اليوم الإثنين.

24 قتيلا وجريحا جرّاء إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية في مدينة هيلاند بارك الأميركيّة

للتفاصيل: https://t.co/U3ulZZepgl pic.twitter.com/x6tYaLP2FL — موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2022

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن- تايمز"، أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار.

وقال عدد من الشهود للصحيفة إنهم سمعوا إطلاق نار.

(Getty Images)

وفرّ المئات من المحتفلين، فيما كان بعضهم تلطخه الدماء، من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

وقالت الشرطة للمواطنين: "ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا".

24 قتيلا وجريحا جرّاء إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية في مدينة هيلاند بارك الأميركيّة

للتفاصيل: https://t.co/U3ulZZepgl pic.twitter.com/4oGYkLAFAL — موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2022

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر تويتر أن شرطة المقاطعة، تساعد شرطة هايلاند بارك "في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال".

(Getty Images)

وقال مسؤولو المدينة عبر "تويتر" إن ”الشرطة تستجيب لواقعة في هايلاند بارك بوسط المدينة... تم إلغاء مهرجان الرابع (من تموز/ يوليو).. من فضلكم تجنبوا (متنزه) هايلاند بارك بوسط المدينة... سوف يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها".

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة، إذ تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.