أم الفحم: طفل (عامان) بحالة خطيرة إثر تعرّضه للغرق

تعرّض طفل من أم الفحم، يبلغ من العمر عامين، للغرق، في حادثة وقعت ببركة خاصّة في أحد منازل المدينة، اليوم الثلاثاء، ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية التي وُصفت بالخطيرة.

وجاء في التفاصيل أن الطفل نُقِل إلى عيادة محلية في المدينة، بعد حادثة الغرق، حيث قدّم له طاقم طبيّ، الإسعافات الأوليّة، ونقله إلى المشفى فيما كان فاقدا للوعي، وموصولا بجهاز التنفس الاصطناعيّ.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إن الطفل كان فاقدا للوعي، حينما حضر الطاقم للعيادة، مضيفا: "وضعناه في سيارة الإسعاف المزوّدة بوحدة عناية مركّزة، وقدمنا ​​له العلاج الطبيّ (اللازم)، ونقلناه إلى المشفى، وهو مخدَّر وموصول بجهاز التنفس، وبحالة خطيرة".

ولقي 12 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق، وأصيب شخص بصورة حرجة، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة، منذ بدء منذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية الواحد والعشرين من الشهر الماضي.

وتوضح معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، أن عدد حالات الغرق في البلاد تحت سن 18 عاما، ما بين 2017 ولغاية اليوم، بلغ 103 حالات، بينها 32 عربيا، منهم 14 شخصا من البلدات العربية في منطقة النقب. ولقي خمسة أطفال مصارعهم غرقا، بينهم ثلاثة أطفال عرب.

ولقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه في الثامن عشر من الشهر الماضي، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه للغرق خلال رحلة مدرسية، قبل أن يتوفى بأيام.

كما أعلن في يافا، يوم 15 حزيران/ يونيو الماضي، عن وفاة الطبيب مصطفى أبو قاعود (51 عاما) إثر تعرضه للغرق كذلك.

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