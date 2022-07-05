عبّاس وهنيّة يلتقيان في الجزائر

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في الجزائر، الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما أوردت الرئاسة الجزائرية في منشور مقتضب عبر "فيسبوك"، أشارت من خلاله إلى أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، قد نجح في الجمع بينهما لأول مرّة منذ سنوات. وتضمّن المنشور مقطعا مصورا يظهر كلا من عبّاس وهنية والرئيس الجزائري فيما كانوا يتصافحون، بينما أحاط بهم مسؤولون فلسطينيون آخرون.

وحذف حساب الرئاسة الجزائرية، المنشور، بعد نحو 20 دقيقة من كتابته، غير أنه أعاد نشْر الفيديو ذاته، مع نصّ جاء فيه أن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يجمع في لقاء تاريخي على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر، بين الإخوة الفلسطينيين، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والوفد المرافق له، ووفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وذلك بعد سنوات طويلة، لم يجتمعا فيها حول طاولة واحدة".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت بأن عبّاس "أطلع أخيه الرئيس تبون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق شعبنا، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين".

وأضافت أن الرئيسان بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الرئيس الفلسطيني، قد حضر الثلاثاء، إلى جانب الرئيس الجزائري، وزعماء وقادة آخرين، الاستعراض العسكري الضخم الذي أقامته جمهورية الجزائر الشقيقة، لمناسبة الذكرى الستين لاستقلالها واستعادة سيادتها، الذي أدته وحدات الجيش الجزائري.

وكان عباس قد وصل إلى العاصمة الجزائرية مساء الإثنين.

وذكرت "وفا" مساء الثلاثاء، أنه "انضم الوفد الفلسطيني للاجتماع، والذي ضم كلا من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس المتكب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة".