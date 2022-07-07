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اتهام شاب من النقب بالانضمام للجيش بتوجيه من غزة

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 13:01

اتهام شاب من النقب بالانضمام للجيش بتوجيه من غزة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من النقب نسبت إليه تهما خطيرة على خلفية أمنية.

وأرفقت النيابة العامّة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشاب لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ووفقا لادعاء الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، فإن الشاب شحادة أبو القيعان (25 عاما) من قرية حورة انضم إلى الجيش الإسرائيلي بتوجيه من تنظيم في قطاع غزة.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب تهما تتعلق بتنفيذ "مخالفات خطيرة متعلقة بأمن الدولة، وهي العضوية في تنظيم إرهابي، ومساعدة عدو خلال الحرب، وتزويد معلومات لعدو بهدف المسّ بأمن الدولة، واستخدام السلاح لأغراض وأهداف إرهابية، والسرقة في ظروف خطيرة، ومخالفات سلاح وغيرها".

المتهم (تصوير الشرطة)

وأشارت إلى أن "المتهم قام من خلال أفعاله بتهديد أمن الدولة على مدار مدة طويلة ،ولم يتوقف عن أفعاله إلا عندما تمّ اعتقاله".

ويستدل من لائحة الاتهام، وفقا للنيابة العامة، أن "المتهم قدّم، وهو على دراية بالأمر، ومن خلال أفعاله معلومات من الممكن أن تكون مفيدة للعدو وتهدف إلى الإضرار والمس بأمن الدولة ومساعدة العدو في حربه على دولة إسرائيل".

وذكرت النيابة أن "تقديم لائحة الاتهام جاء في أعقاب تحقيق مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة 'يمار' في لواء شرطة النقب بالتنسيق مع النيابة العامة في لواء الجنوب. أبو القيعان اعتقل بعد أيام من تجنده في الجيش الإسرائيلي، بأمر من التنظيم الإرهابي 'كتائب المجاهدين' الناشط في قطاع غزة، وذلك بهدف تنفيذ نشاطات إرهابية".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "أفعال المتهم جاءت بسبب دعمه وتأييده للتنظيم الإرهابي ورغبة منه للانتقام بعد هدم منزل عائلته في العام 2019. المتهم قام أيضا خلال نشاطه بتصوير مواقع عدة في إسرائيل، كما قام بسرقة سلاح وقدّم معلومات لعدو في وقت الحرب".

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#لوائح اتهام
#غزة
#شحادة أبو القيعان
#الجيش

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