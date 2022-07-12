هوروفيتس لن يرشح نفسه لرئاسة حزب ميرتس

أعلن رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، اليوم الثلاثاء، أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزب ميرتس في الانتخابات الداخلية القريبة في هذا الحزب، لكنه سيترشح لمكان في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، التي ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وانضم ميرتس الذي يعتبر حزب يساري صهيوني إلى الحكومة الحالية، التي تضم أحزابا من اليمين والوسط السياسي. وأظهرت الاستطلاع الأخيرة أن ميرتس لن يتجاوز نسبة الحجسم في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال هوروفيتس إنه "بعد ثلاث سنوات كرئيس لميرتس، قدت خلالها الحزب في ثلاث جولات انتخابية وأدخلته إلى حكومة التغيير مع إنجازات كثيرة، قررت ألا أنافس هذه المرة على رئاسة ميرتس". لكن هوروفيتس واجه مؤخرا مطالب من داخل حزبه بالاستقالة.

وأضاف هوروفيتس أنه "لا أعتزل ولن أغادر الحياة السياسية. وسأتنافس في القائمة لانتخابات الكنيست المقبلة، وطبعا سأستمر في ولايتي كوزير للصحة".

وأعلن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، الأسبوع الماضي أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة للكنيست، وهاجم هوروفيتس، قائلا إنه فشل في امتحان قيادة الحزب. وأضاف أن هوروفيتس لم ينجح في التمسك بستة أعضاء كنيست من الحزب، وأن هوروفيتس "لا يمكنه أن يكون قائدا".

وأعلن نائب وزيرة الاقتصاد وعضو الكنيست عن ميرتس، يائير غولان، الأسبوع الماضي، عن ترشيح نفسه لرئاسة ميرتس، وقال إن حزبه "موجود في وضع صعب".