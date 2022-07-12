  2. إسرائيليات
  3. أخبار

هوروفيتس لن يرشح نفسه لرئاسة حزب ميرتس

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 12:57

هوروفيتس لن يرشح نفسه لرئاسة حزب ميرتس
هوروفيتس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، اليوم الثلاثاء، أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزب ميرتس في الانتخابات الداخلية القريبة في هذا الحزب، لكنه سيترشح لمكان في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، التي ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وانضم ميرتس الذي يعتبر حزب يساري صهيوني إلى الحكومة الحالية، التي تضم أحزابا من اليمين والوسط السياسي. وأظهرت الاستطلاع الأخيرة أن ميرتس لن يتجاوز نسبة الحجسم في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال هوروفيتس إنه "بعد ثلاث سنوات كرئيس لميرتس، قدت خلالها الحزب في ثلاث جولات انتخابية وأدخلته إلى حكومة التغيير مع إنجازات كثيرة، قررت ألا أنافس هذه المرة على رئاسة ميرتس". لكن هوروفيتس واجه مؤخرا مطالب من داخل حزبه بالاستقالة.

وأضاف هوروفيتس أنه "لا أعتزل ولن أغادر الحياة السياسية. وسأتنافس في القائمة لانتخابات الكنيست المقبلة، وطبعا سأستمر في ولايتي كوزير للصحة".

وأعلن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، الأسبوع الماضي أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة للكنيست، وهاجم هوروفيتس، قائلا إنه فشل في امتحان قيادة الحزب. وأضاف أن هوروفيتس لم ينجح في التمسك بستة أعضاء كنيست من الحزب، وأن هوروفيتس "لا يمكنه أن يكون قائدا".

وأعلن نائب وزيرة الاقتصاد وعضو الكنيست عن ميرتس، يائير غولان، الأسبوع الماضي، عن ترشيح نفسه لرئاسة ميرتس، وقال إن حزبه "موجود في وضع صعب".

بودكاست عرب 48

#حزب ميرتس
#نيتسان هوروفيتس
#انتخابات الكنيست
#يائير غولان

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسافرو "العال": خدمات في مطار حيفا قبل التوجه إلى "بن غوريون"
مسافرو "العال": خدمات في مطار حيفا قبل التوجه إلى "بن غوريون"

2022-07-12

أنظار بايدن ولبيد مُركزة بالأساس على انتخابات الكونغرس والكنيست
أنظار بايدن ولبيد مُركزة بالأساس على انتخابات الكونغرس والكنيست

2022-07-12

استطلاعان: استمرار أزمة الحكومة الإسرائيلية و"يمينا" دون نسبة الحسم
استطلاعان: استمرار أزمة الحكومة الإسرائيلية و"يمينا" دون نسبة الحسم

2022-07-11

الأكثر قراءة

ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

2022-07-11
لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

2022-07-11
قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

2022-07-11
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-07-11
سكان العالم ثمانية مليارات والهند تحل محل الصين

سكان العالم ثمانية مليارات والهند تحل محل الصين

2022-07-11