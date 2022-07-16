إيلات: إصابة طفلة مقدسية بحالة خطيرة خلال فعالية مائية

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، اليوم السبت، برأسها بعد أن كانت في فعالية مائية في مدينة إيلات، وصفت حالتها بالخطيرة.

ويُشار إلى أن الطفلة هي عربية مقدسيّة، ذهبت وعائلتها إلى رحلة استجمامية في جنوبي البلاد.

وخلال ممارستها فعالية لهو مائية، اصدم رأسها في جسم حاد في البحر الأحمر، وعلى إثر ذلك حضرت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدموا لها الإسعاف الأولي.

ومن تشخيص الطواقم الطبية الأولي فإنها تعاني من إصابة في الرأس ووصفوا حالتها بالخطيرة، وهي متصلة بجهاز التنفس الاصطناعي في ظل جهود محاولات الإنعاش التي تنفذها الطواقم الطبية في مستشفى "يوسيفطل".

وبعد أن تستقر حالتها الصحية سينقلوها عبر مروحيّة إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد.