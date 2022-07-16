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عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 00:42

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة عرابة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 00:15، حول شاب أصيب في حادث عنف وأحيل إلى عيادة محلية في عرابة".

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة، ثم جرى نقله على ووجه السرعة إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم أحيل على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#عرابة
#تقاعس الشرطة

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