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الضفة الغربية: قرارٌ بتخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيكل واحد

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 19:17

الضفة الغربية: قرارٌ بتخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيكل واحد
محطة وقود عند جدار الفصل العنصري (Gettyimages)
عرب ٤٨

قرر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، بقبول التوصيات التي رفعتها الوزارة واللجنة المكلفة للتخفيف عن أعباء العاملين في قطاع النقل العام.

وأعلن عن ذلك، مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات، علي زكارنة، في تصريحات إعلامية، وقال إن "التوصيات التي أقرتها الحكومة هي تخفيض سعر ليتر المحروقات لقطاع النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية بقيمة شيكل بدل رفع تسعيرة النقل والمواصلات على المواطن، إلى جانب قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 1948 والحصول عليها من الخارج، ضمن آلية محددة وأسعار وطرازات جديدة لم تكن موجودة سابقا".

كما أعلن زكارنة أن "مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أخذ بكافة التوصيات التي تقدمت بها وزارة النقل والمواصلات واللجنة المكلفة، مراعاة للظروف المعيشية وتخفيفا عن أعباء العاملين في قطاع النقل، وبين أن تطبيق هذه التوصيات سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات الفنية بالخصوص".

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#محطات الوقود في الضفة الغربية
#انخفاض أسعار المحروقات

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