يافة الناصرة: تسمم 28 شخصا خلال حفل زفاف بقاعة أفراح

تعرض 28 شخصا للإصابة بحالات تسمم خلال مشاركتهم في حفل زفاف بقاعة أفراح في بلدة يافة الناصرة؛ وفقا لما ورد عن وزارة الصحة اليوم، الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن حالات التسمم ظهرت بعدما اشتكى الأشخاص من أعراض في الأمعاء، إذ نقل 10 منهم إلى قسم الطوارئ فيما بقي اثنان منهم في مستشفى "هعيمك" بالعفولة لتلقي العلاج.

ويستدل من تحقيق أجرته وزارة الصحة، أن قاعة الأفراح عملت دون ترخيص، وعليه جرى استدعاء المسؤولين إلى جلسة استماع.

وفي أعقاب ذلك، جرى إغلاق القاعة من قبل المسؤولين، فيما تواصل وزارة الصحة التحقيق في الحادثة.