  2. محليات
  3. أخبار محلية

يافة الناصرة: تسمم 28 شخصا خلال حفل زفاف بقاعة أفراح

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 19:39

يافة الناصرة: تسمم 28 شخصا خلال حفل زفاف بقاعة أفراح
منظر عام ليافة الناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعرض 28 شخصا للإصابة بحالات تسمم خلال مشاركتهم في حفل زفاف بقاعة أفراح في بلدة يافة الناصرة؛ وفقا لما ورد عن وزارة الصحة اليوم، الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن حالات التسمم ظهرت بعدما اشتكى الأشخاص من أعراض في الأمعاء، إذ نقل 10 منهم إلى قسم الطوارئ فيما بقي اثنان منهم في مستشفى "هعيمك" بالعفولة لتلقي العلاج.

ويستدل من تحقيق أجرته وزارة الصحة، أن قاعة الأفراح عملت دون ترخيص، وعليه جرى استدعاء المسؤولين إلى جلسة استماع.

وفي أعقاب ذلك، جرى إغلاق القاعة من قبل المسؤولين، فيما تواصل وزارة الصحة التحقيق في الحادثة.

بودكاست عرب 48

#يافة الناصرة
#تسمم

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شفاعمرو: إصابة خطيرة لشخص في شجار عائلي
شفاعمرو: إصابة خطيرة لشخص في شجار عائلي

2022-07-18

باقة الغربية: تصريح ادعاء ضد شاب بطعن خطيبته وعناصر شرطة
باقة الغربية: تصريح ادعاء ضد شاب بطعن خطيبته وعناصر شرطة

2022-07-18

مصرع عاملين في غور الأردن وهرتسليا
مصرع عاملين في غور الأردن وهرتسليا

2022-07-18

الأكثر قراءة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية"

2022-07-17
حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

2022-07-17
تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

2022-07-17
مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

2022-07-17
مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

2022-07-17