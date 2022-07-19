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سقوط مسيّرة إسرائيليّة جنوبيّ لبنان

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 18:36

سقوط مسيّرة إسرائيليّة جنوبيّ لبنان
المسيّرة التي قيل إنها إسرائيلية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سقطت مسيّرة إسرائيلية، جنوبيّ لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المسيرة سقطت في منطقة الوزاني، جنوبي البلاد، فيما زعم الجيش الإسرائيليّ، بأنّه لا علمَ له بشأن سقوط المسيرة.

جاء ذلك بالتزامن مع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزّة المحاصر، وذلك في أعقاب العثور على رصاصة في "ناتيف هعساراه" في ما يُسمّى بغلاف غزّة، في وقت سابق اليوم.

كما جاء بعد وقت وجيز من قول رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد،، إن "تصرفات حزب الله العدوانية التي قد تقود المنطقة لتصعيد غير مرغوب"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال جولة ميدانية في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيليّ، قد أعلن مساء أمس الإثنين، إسقاط مسيّرة تابعة لـ"حزب الله"، بعد اجتيازها الحدود اللبنانيّة، فيما كانت بطريقها صوب إسرائيل، وفق زعمه.

وفي الثاني من تموز/ يوليو الجاري، أطلق "حزب الله" ثلاث مُسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"، وادعى الجيش الإسرائيلي بدوره، اعتراضها.

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#الوزاني
#لبنان
#سقوط مسيرة إسرائيلية
#الجيش الإسرائيلي
#حزب الله

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