اتهام شاب من كفر قاسم بـ"التماثل مع تنظيم إرهابي"

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد الشاب علي عمار (21 عاما) من كفر قاسم، نسبت إليه تهم "تأييد أعمال إرهابية، والتماثل مع تنظيم إرهابي، والدعوة لتنفيذ مخالفات إرهابية".

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

جاء ذلك على خلفية "نشر الشاب منشورات أعرب فيها عن تأييده لأعمال وتنظيمات إرهابية، والدعوة لتنفيذ أعمال إرهابية" وفقا للنيابة العامة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم نشر في إنستغرام (خدمة شبكة اجتماعية) صورا وعبارات تمجيد وتأييد ومحبة وتشجيع وتماثل مع أعمال إرهابية وكذلك تأييد وتمجيد لتنظيمات إرهابية ودعوة لتنفيذ أعمال إرهابية".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم نشر بين منشوراته منشورات تأييد لعملية نُفذت في مدينة بني براك، قُتل فيها 5 أشخاص، وعملية في ديزنغوف قُتل فيها ثلاثة أشخاص. وهذه المنشورات نُشرت في أيام نفذت فيها العمليتان على خلفية أجواء جماهيرية حساسة".