القدس: رضيعة بحالة خطيرة جرّاء تعرّضها للغرق في الطور 

تعرّضت رضيعة من بلدة الطور في القدس المحتلة، تبلغ من العمر عاما واحدا، للغرق في منزلها، مساء اليوم الأربعاء، ووُصفت حالتها الصحية بالخطيرة، جرّاء ذلك.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنها "فتحت تحقيقا في ملابسات غرق رضيعة في حوض استحمام بمنزلها في الطور بالقدس الشرقية".

ونُقِلت الرضيعة إلى مشفى "هداسا" في المدينة، لاستكمال تلقي العلاج.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 66 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 150 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.