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إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء قرب الفريديس

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 12:08

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء قرب الفريديس
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء ببلدة زخرون يعكوف بالقرب من قرية الفريديس، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'الشارون' تلقى بلاغا، الساعة 11:18، عن عامل أصيب من جسم ثقيل في ورشة بناء بشارع 'هدغين' في 'زخرون يعكوف'. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما)، وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة ويعاني إصابة في الصدر، ونقلوه إلى مستشفى 'هيلل يافيه' في الخضيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمال
#ورش بناء
#عمال
#الفريديس
#زخرون يعكوف

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