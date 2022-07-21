حيفا: اعتقال مشتبهة بمحاولة تسميم زوجها الطبيب

اعتقلت الشرطة امرأة من سكان حيفا، اليوم الخميس، بشبهة محاولة تسميم زوجها، وهو طبيب في أحد مستشفيات المدينة.

وجاء في التفاصيل أن الشرطة أوقفت المرأة (46 عاما)، قبل وقت قصير، وحوّلتها للتحقيق في الشبهة المنسوبة إليها، وهي محاولة تسميم زوجها الطبيب (49 عاما) بواسطة مادة خطرة.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا سريا في أعقاب تسلمها بلاغا حول الاشتباه بمحاولة تسميم الطبيب الذي شعر بالسوء، واضطر لتلقي العلاج في المستشفى لأيام عدة.

ووفقا للتحقيقات، فإن المرأة، على ما يبدو، حاولت تسميم زوجها بمادة خطرة. وباشرت الشرطة التحقيق معها.

وسيتقرر، وفقا لتطورات التحقيق، غدا الجمعة، إذا ما ستطلب الشرطة من محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال المشتبهة أم لا.