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مصرع رجل دهسا في المغار

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 07:15

مصرع رجل دهسا في المغار
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي صفا محمد عزالدين (40 عاما) من المغار مصرعه، في ساعات متأخرة من الليل، إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة في حادث دهس تعرض له على شارع رأس الخابية في المدينة.

وتلقت الطواقم الطبية، بلاغا عن جريح في المغار، وحاولت الطواقم التي استدعيت إلى مكان الحادث، إنقاذ حياة المصاب ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى بوريا في طبرية وهو بحالة خطيرة جدا، إذ اضطرت إلى إعلان وفاته بعد فشل كل محاولاتها لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث يستدل من المعلومات الأولية أن الرجل تعرض للدهس من قبل مركبة كانت تسافر بالقرب من قاعة أفراح، عند شارع رأس الخابية في المغار.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 186 شخصا، بينهم 64 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 55 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 21 تموز/ يوليو الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#المغار
#مصرع
#دهس
#إسعاف
#الشرطة
#صفا محمد عزالدين

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