إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

أصيب شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، بعد ظهر اليوم الإثنين، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار، وذلك خلال تواجده على شارع 31 بالقرب من مفرق تل عراد في النقب، جنوبي البلاد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن المصاب من سكان أحد التجمعات السكنية العربية في النقب.