رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

أصيبت امرأتان، فجر اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرض حافلة تقل عاملات لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للشرطة فإنها بلاغا عن إصابات جراء تعرض حافلة إلى إطلاق نار في رهط، وتوجهت دوريات شرطية إلى المدينة، وأغلقت مكان جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، إذ أن الحديث وفقا للتحقيقات الأولية يدور عن محاولة استهداف مركبة خلالها مطاردتها، حيث تم إطلاق النار صوبها، لكن الرصاص أصاب الحافلة التي تقل العاملات.

وتحقق الشرطة أيضا في إذا ما تم إطلاق النار باتجاه أحد المحال التجارية، وخلفية الجريمة.

وبحسب طواقم طبية وصلت إلى المكان، فقدد أصيبت امرأتان (48 و50 عاما) بجروح متوسطة، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.