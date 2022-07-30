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دالية الكرمل: 3 إصابات إحداها حرجة في انقلاب مركبة

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 23:35

دالية الكرمل: 3 إصابات إحداها حرجة في انقلاب مركبة
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة في حادث انقلاب مركبة على شارع 672 قرب مدخل بلدة دالية الكرمل، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:51، حول انقلاب مركبة قرب مدخل دالية الكرمل، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لمصاب (50 عاما) عانى جروحا حرجة، كما قدم العلاجات الأولية لمصابين آخرين وصفت حالتهما بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى الكرمل في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

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#حوادث الطرق
#دالية الكرمل

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