حيفا: إصابة خطيرة لشابة جرّاء تعرّضها للدهس

أُصيبت شابة في العشرينات من عمرها، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضها للدهس، في حادث طرق وقع في مدينة حيفا، مساء الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، بأن الشابة قد تعرّضت للدهس في شارع "هنيفيئيم" بالمدينة، إثر اصطدام سيارة بها، في حين كانت الشابة تسير على جانب الطريق.

وذكر الطاقم الطبيّ أن الشابة أُصيبت بجراح خطيرة، إذ طالت الإصابة، الجزء العلويّ من جسدها، ولا سيّما الرأس التي أُصيبت بعدة كدمات.

ونُقلِت الشابة إلى مشفى "رمبام" في المدينة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وبلغت حصيلة ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2022 الجاري حتى الأربعاء الماضي، 192 ضحية بينهم 66 عربيا، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 38 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وفي العام 2021، لقي 364 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.