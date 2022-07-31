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مصرع شاب في حادث طرق قرب مفرق زعترة

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 18:49

مصرع شاب في حادث طرق قرب مفرق زعترة
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شاب (25 عاما)، مصرعه من جراء تعرضه لحادث طرق، اليوم الأحد، بالقرب من مفرق زعترة جنوب مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وعُلم أن الضحية هو شاب مقدسي كان يقود دراجة نارية حين اصطدم بمركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الدراجة النارية وإصابة سائق المركبة الخاصة بجروح لم تعرف طبيعتها، إذ نقل بواسطة الطواقم الطبية التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، لمستشفى في نابلس.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية كان فاقدا للوعي ودون نابض فيما تحطمت دراجته النارية بالكامل، وبعد فشل محاولات الإنعاش، أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

وبلغت حصيلة ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2022 الجاري حتى اليوم، الأحد، 198 ضحية بينهم 68 عربيا، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق الإسرائيلية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 38 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وفي العام 2021، لقي 364 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#زعترة
#نابلس
#دراجة نارية

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