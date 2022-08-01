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إصابة عامل إثر سقوطه من علو في حيفا

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 08:50

إصابة عامل إثر سقوطه من علو في حيفا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح في حادث عمل بمدينة حيفا، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 08:11، عن عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء بشارع 'هكيشت' في حيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للعامل المصاب، يبلغ 32 عاما، وحالته متوسطة ويعاني إصابة في القسم العلوي من جسده".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق حوادث العمل، لقي 30 عاملا، أكثر من نصفهم في فرع البناء، مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، آخرهم الشاب حسين أبو الهيجاء، من طولكرم بالضفة الغربية، إذ لقي مصرعه، مساء أمس الأحد، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة الطيبة، في وقت سابق من اليوم ذاته.

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#حوادث العمل
#ورش بناء
#حيفا
#عمال

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