مصرع شاب من شعفاط في حادث طرق شمال الخليل

لقي الشاب منذر غيث (43 عامًا) من مخيم شعفاط في القدس، في حادث طرق وقع اليوم، الإثنين، على الطريق الالتفافي شمال الخليل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الضحية من سكان رأس خميس في مخيم شعفاط في القدس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إنّ "مواطنًا (43 عامًا) لقي حتفه في حادث سير بين دراجة نارية وشاحنة على الشارع الالتفافي شمال الخليل"، قال إن "الشرطة باشرت التحقيق".

وأمس، الأحد، لقي الشاب أسامة العباسي (25 عاما)، مصرعه من جراء تعرضه لحادث طرق، اليوم الأحد، بالقرب من مفرق زعترة جنوب مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وبلغت حصيلة ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2022 الجاري حتى اليوم، الأحد، 198 ضحية بينهم 68 عربيا، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق الإسرائيلية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 38 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

يذكر أن هذه المعطيات لا تشكل ضحايا حوادث الطرق في الضفة والقدس المحتلتين.