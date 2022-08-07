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إصابة خطيرة لعامل في الجليل

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 14:14

إصابة خطيرة لعامل في الجليل
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في منطقة الجليل الأسفل، بعد ظهر اليوم الأحد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن عاملا، يبلغ نحو 40 عاما، أصيب خلال عمله بمنشار كهربائي في قرية زراعية (موشاف) بمنطقة نفوذ مجلس الجليل الأسفل الإقليمي، الساعة 13:18،

وقدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة لاستكمال العلاج.

وأكدت مصادر طبية أن حالة المصاب خطيرة ويعاني إصابة في الوجه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
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