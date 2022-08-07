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إصابة شابين من دير حنا بإطلاق نار في طبرية

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 22:48

إصابة شابين من دير حنا بإطلاق نار في طبرية
وقفة احتجاجية في دير حنا رفضا للجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شابان من بلدة دير حنا، مساء الأحد، بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار ارتكبت على أحد شواطئ بحيرة طبرية.

وأفادت تقارير طبية بأن المصابين هما شابين من بلدة دير حنا في العشرينات من العمر، تعرضا للإصابة بأعيرة نارية في الوجه والكتف والأطراف.

وجرى نقل المصابين بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى "بوريا" في طبرية وهما في حالة "خطيرة".

ورجحّت المصادر أن تكون الجريمة ارتكبت على خلفية جنائية.

وعلم أن الجريمة ارتكبت في شاطئ "ناموس" في طبرية.

ولم يصدر عن الشرطة أي إعلان حول بدء التحقيق في ملابسات الجريمة، كما لم تشر إلى اعتقال مشتبهين أو ملاحقة الجناة.

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#دير حنا
#جريمة إطلاق نار
#الشرطة الإسرائيلية

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