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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و6382 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 13:50

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و6382 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ثلاث حالات وفاة، و6382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2852 حالة تعافٍ، في الفترة ما بين 1 إلى 7 آب/ أغسطس.

وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في الضفة الغربية، إضافة إلى 1145 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في مدينة القدس 440، و4797 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها سجلت 1942 حالة تعاف في الضفة، و910 حالة بمدينة القدس.

وأضافت أن 42 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 18 في العناية المكثفة، و6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية

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