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باقة الغربية: اعتقال زوجين بشبه التنكيل برضيعهما

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 18:04

باقة الغربية: اعتقال زوجين بشبه التنكيل برضيعهما
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، زوجين من مدينة باقة الغربية، بشبهة الاعتداء على رضيعهما والتنكيل به، الأمر الذي تسبب بإصابته بـ"كدمات ونزيف في المخ".

وقالت الشرطة، في بيان، إنها تلقت بلاغا من مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، عن وصول طفل يبلغ من العمر 4 أشهر من باقة الغربية برفقة والديه، وهو "يعاني من كدمات ونزيف في المخ".

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على والدي الرضيع للاشتباه في إساءة معاملتهما لرضيعهما والتسبب في إصابه.

وذكرت الشرطة أن محققيها شرعوا بالتحقيق وجمعوا في إطاره أدلة من الطاقم الطبي واحتجزوا والدي الطفل للاشتباه في ضلوعهما في سوء معاملته والتسبب له بإصابات نتيجة "الاهتزاز".

وبحسب بيان الشرطة فإن "المشتبهين وهما شاب وشابة في العشرينات من العمر، من باقة الغربية، أحيلا للتحقيق، ومن المقرر عرضهما على محكمة الصلح في الخضيرة، يوم غد (الثلاثاء) للنظر في تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية".

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#باقة الغربية
#التنكيل بطفل
#الإساءة للأطفال
#سوء معاملة الأطفال

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