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أبو سنان: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 23:01

أبو سنان: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة أبو سنان، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

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#أبو سنان
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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