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مصر: مقتل مدنيين في اشتباكات بين عناصر الجيش و"داعش" في سيناء

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 18:38

مصر: مقتل مدنيين في اشتباكات بين عناصر الجيش و"داعش" في سيناء
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل مدنيان متأثران بجراحيهما إثر اشتباكات بين عناصر الجيش المصري و"داعش" قرب قناة السويس في سيناء، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر قبلية وشهود عيان، أن "اشتباكات عنيفة وقعت بعد ظهر اليوم في قرية جلبانة، التي تبعد 15 كيلومترا فقط عن المجرى الملاحي الأهم في الشرق الأوسط، قناة السويس"؛ حسب ما أورد "العربي الجديد".

وأضافت المصادر نفسها، أن "مجموعات ’داعش’ تسيطر على مساحة واسعة من القرية والنقاط الحيوية فيها كالجسور ومحولات الكهرباء والسكة الحديدية، التي فخخ محيطها منعا لوصول قوات الجيش إليها".

ولفتت إلى أنه سجل وقوع إصابات في صفوف الطرفين خلال الساعات الماضية، إثر الاشتباكات المباشرة والقصف الجوي من الطيران المروحي والحربي المصري.

وفي سياق متصل، بدأ تنظيم "داعش" هجوما مباغتا، أمس الخميس، على قرية جلبانة والطريق الدولية الرابطة بين قناة السويس ومدينة العريس، كما اختطف عددا من السيارات وسائقيها بعد تدقيق أوراقهم على الطريق الدولية والجسور الموجودة في المنطقة.

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#مصر
#سيناء
#الجيش المصري
#قناة السويس
#داعش

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