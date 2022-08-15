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إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق على مدخل طمرة

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 13:53

إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق على مدخل طمرة
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب فتى بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على مدخل مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغًا، الساعة 12:27، حول حادث طرق مروع على مدخل مدينة طمرة وقع ما أسفر عن إصابة سائق دراجة نارية (17 عامًا) بجروح خطيرة ووصفت حالته بالحرجة، وأحيل وهو موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي للعلاج في مستشفى 'رمبام' بمدينة حيفا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، ولم يُبلّغ عن تفاصيل أخرى.

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#حوادث الطرق
#طمرة
#مركبات
#إصابات
#ضحايا الحوادث
#دراجات نارية

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