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أفغانستان: مقتل 20 شخصا وإصابة 40 في تفجير بمسجد شمالي العاصمة كابُل

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 19:08

أفغانستان: مقتل 20 شخصا وإصابة 40 في تفجير بمسجد شمالي العاصمة كابُل
من تفجير سابق في أحد مساجد العاصمة الأفغانية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا ضخما وقع في مسجد في العاصمة كابُل خلال صلاة العشاء، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن سؤول أمني أفغاني، قوله إن الانفجار أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 40 آخرين على الأقل.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة إن هناك عدة إصابات، لكنها لم تحدد عدد الضحايا.

وقال مسؤول في مخابرات حركة "طالبان" تحدث لوكالة "رويترز" إن ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا، وإن العدد قد يرتفع أكثر.

وقال شهود إن الانفجار القوي سُمع في حي بشمال كابُل، ودمر نوافذ مبان مجاورة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابُل، خالد زدران، إن "انفجارا وقع داخل مسجد في منطقة خير خانه في كابُل، أدى إلى سقوط ضحايا لكن الأرقام لم تتضح بعد".

وأضاف المصدر أن إمام المسجد من بين القتلى وأن الحصيلة قد ترتفع.

ولم يرد مسؤولون آخرون في حكومة طالبان على طلبات لتأكيد عدد الضحايا.

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#كابُل
#أفغانستان
#انفجار في مسجد
#الجزيرة

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