إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بشفاعمرو

أُصيب شخص، يبلغ من العمر 38 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، وآخر بجروح طفيفة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، وقامت بنقل المصاب بجروح خطيرة لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا وهو يعاني من إصابات عميقة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة إطلاق النار في المنطقة الصناعية بمدينة شفاعمرو، ووفقا لها فإنه "أصيب فيها رجلان (22 و38 عامًا) من سكّان شفاعمرو بجراح متفاوتة، وتمّ نقلهما إلى مستشفى رمبام للعلاج".

ووأشارت إلى أنها باشرت "جمع الأدلة إلى جانب نشر الحواجز الشرطية بحثًا عن مشتبهين، علمًا أنّه لا تزال الخلفية غير معروفة".