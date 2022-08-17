إصابة خطيرة لعامل في القدس

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في مدينة القدس، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 09:29، عن عامل سقط عن ارتفاع، على ما يبدو، خلال عمله في مبنى شرقي القدس. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للعامل المصاب، يبلغ 47 عاما، وحالته خطيرة ويعاني إصابة في القسم الرأس والصدر، وجرى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.