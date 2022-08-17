  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل في القدس

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 11:03

إصابة خطيرة لعامل في القدس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في مدينة القدس، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 09:29، عن عامل سقط عن ارتفاع، على ما يبدو، خلال عمله في مبنى شرقي القدس. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للعامل المصاب، يبلغ 47 عاما، وحالته خطيرة ويعاني إصابة في القسم الرأس والصدر، وجرى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

بودكاست عرب 48

#القدس
#حوادث العمل
#عمال
#ضحايا العمل
#ورش بناء
#مصانع

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سخنين: حاول اقتلاع جهاز الصرّاف الآلي بعد ابتلاع بطاقته الائتمانية
سخنين: حاول اقتلاع جهاز الصرّاف الآلي بعد ابتلاع بطاقته الائتمانية

2022-08-17

حرق سيارات في حيفا
حرق سيارات في حيفا

2022-08-17

كفر قرع: قتيل بجريمة إطلاق نار
كفر قرع: قتيل بجريمة إطلاق نار

2022-08-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

2022-08-16
الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

2022-08-16
حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

2022-08-16
النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

2022-08-16
مصرع شاب غرقا في بحر يافا

مصرع شاب غرقا في بحر يافا

2022-08-16